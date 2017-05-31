ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак переважною більшістю голосів обраний наступним головою Генеральної Асамблеї ООН.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міністра закордонних справ Словаччини обрали головою Генасамблеї ООН
Кандидатура Лайчака була єдиною на голосуванні
Мирослав Лайчак. Фото: rusnak.info
Він розпочне працювати у вересні і змінить на цьому посту колишнього постійного представника Фіджі при ООН Пітера Томсона, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Голову Генасамблеї ООН обирають на один рік.
Кандидатура Лайчака була єдиною на голосуванні. Він наймолодший дипломат в історії Словаччини.
Нагадаємо, що Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)", ініційовану Україною.
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31 05 2017 20:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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