Міністра закордонних справ Словаччини обрали головою Генасамблеї ООН

Кандидатура Лайчака була єдиною на голосуванні

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак переважною більшістю голосів обраний наступним головою Генеральної Асамблеї ООН.

Він розпочне працювати у вересні і змінить на цьому посту колишнього постійного представника Фіджі при ООН Пітера Томсона, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Голову Генасамблеї ООН обирають на один рік.

Кандидатура Лайчака була єдиною на голосуванні. Він наймолодший дипломат в історії Словаччини.

Нагадаємо, що Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)", ініційовану Україною.