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Міністри НАТО зберуться, щоб надати більше допомоги і зброї для України

Державний секретар США Ентоні Блінкен та його колеги з НАТО збираються сьогодні у Румунії, щоб залучити терміново необхідну підтримку для України, включно з поставками електричних компонентів для зруйнованої війною мережі електропередач країни
Міністри НАТО зберуться, щоб надати більше допомоги і зброї для України Фото: з вільного доступу

Державний секретар США Ентоні Блінкен та його колеги з НАТО збираються сьогодні у Румунії, щоб залучити терміново необхідну підтримку для України, включно з поставками електричних компонентів для зруйнованої війною мережі електропередач країни, передає AP.

З початку жовтня українська мережа постраждала від цілеспрямованих російських ударів, які офіційні особи США називають російською кампанією, спрямованою на використання наступаючих холодів зими, як зброї.

Напередодні зустрічі генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг також заявив, що президент росії владімір путін «намагається використовувати зиму, як зброю війни проти України» і що союзникам НАТО та Україні «потрібно бути готовими до нових атак».

На зустрічі в столиці Бухаресті НАТО знову пообіцяє надати Україні підтримку: пальне, генератори, медичне забезпечення, зимове обладнання та засоби постановки перешкод безпілотникам.

Блінкен оголосить про значну допомогу США для енергомережі України, заявили офіційні особи США.

Окремі союзники також, ймовірно, оголосить про нові поставки військового обладнання для України — головним чином систем протиповітряної оборони, які Київ так відчайдушно прагне захистити своє небо, — але НАТО, як організація, вірогідно цього не зробить, щоб уникнути втягнення у більш широку війну з ядерною зброєю.

Міністри разом із українським колегою Дмитром Кулебою також обговорять подальші перспективи взаємодії з Україною.

"У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від обладнання радянської епохи до сучасних стандартів, доктрини та підготовки НАТО", — сказав Столтенберг.


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29 11 2022 11:10
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