Мінкульт анонсував тисячі мирних переходів між юрисдикціями церков

Тільки сьогодні до міністерства зателефонували з 6 областей і висловили бажання змінити релігійну юрисдикцію

Керівник департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури Андрій Юраш анонсував тисячі мирних переходів між юрисдикціями церков.

За словами Юраша, тільки сьогодні до міністерства зателефонували з 6 областей і висловили бажання змінити релігійну юрисдикцію.

"Будуть мирні переходи, і їх буде тисячі. Сьогодні нам зателефонували з 6 областей про те, що громади десятками вже збирають збори і готуються переходити. Збирають єпархіальне зібрання в якійсь з південних областей, є перешкоди, їм навіть надавали приміщення, щоб вони це зробили. Тобто якщо ми хочемо миру - головне визнати реалії. З суботи ми живемо в інших суспільних і церковних реаліях. Це треба усвідомити, прийняти і замість того, щоб передбачати, проектувати, створювати і вести будь-яку війну, релігійну зокрема, починати моделі діалогу, моделі взаєморозуміння", - заявив Юраш в ефірі "112 Україна".

Напередодні митрополит Київський і всієї України Епіфаній виключив силове захоплення храмів УПЦ. Новообраний предстоятель Православної церкви України також заявив, що нова церква готова прийняти у свій склад архієреїв і священиків Української православної церкви Московського патріархату.