Мінкульт домагатиметься санкцій щодо музейників Криму через передачу картин до Росії

Міністерство культури України розпочало підготовку пропозицій щодо застосування санкцій до директорів та посадових осіб кримських музеїв, причетних до переміщення культурних цінностей через державний кордон України.

"Використання музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що зберігаються в музейних установах Автономної Республіки Крим та місті Севастополі для експонування на виставкових проектах за межами України є незаконним", - йдеться в повідомленні Мінкульту, передає "Радіо Свобода".

У міністерстві додали, що після анексії Криму "втрачено зв'язок з установами культури, розташованими на території півострова", але Мінкульту вдалося зібрати інформацію про деякі факти переміщення картин з анексованого півострова на територію сусідньої Росії.

За фактом переміщення 2016 року з Криму в Росію 38 картин з колекції Національної картинної галереї імені. В. К. Айвазовського було відкрито кримінальне провадження за статтею 356 КК України (самоправство), зазначили в українському Мінкульті.

Після анексії Криму Росія взяла під свою юрисдикцію всі об'єкти культурного та історичного значення на території Криму. Україна наполягає на приналежності пам'яток українському народу й просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.

Нагадаємо, що Міністерство культури України висловлювало обурення через виставку "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства", яка проводилася у Московському державному музеї образотворчого мистецтва імені А.С. Пушкіна. Виставка демонструвала 450 експонатів з історії Боспорського царства від VII ст. до н.е. до І ст. н.е. Там були археологічні предмети з фондів Східно-Кримського історико-культурного музею-заповідника (м. Керч),