Мінкульт офіційно зобов'язав УПЦ МП змінити назву
Повний список опубліковано в суботу на сайті урядової газети "Урядовий кур'єр".
Список релігійних організацій (релігійних громад, управлінь і центрів, монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств (місій), духовних навчальних закладів) складено за результатами релігієзнавчої експертизи.
Під дію цих статей закон підпадають організації, що є частиною таких релігійних об'єднань: Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ), Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ), Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва - Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ), Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода), Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).
Згідно з повідомленням, зазначені релігійні організації повинні протягом трьох місяців внести у свій статут (положення) зміни, передбачені ч. 7 ст. 12 закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та подати їх на реєстрацію в установленому порядку.
"Повний текст релігієзнавчої експертизи з цього питання у зв’язку із великим обсягом інформації буде розміщено на офіційному Інтернет-сайті Міністерства культури України", - йдеться також у повідомленні.
Нагадаємо, Православна церква Московського патріархату в Україні повинна змінити назву згідно з вимогою Верховної Ради України, інакше вона не зможе зберегти у власності Києво-Печерську та Почаївську лаври.
Нагадаємо, 20 грудня Рада прийняла законопроект №5309, згідно з яким релігійна організація, керівний центр якої розташовано на території держави-агресора, зобов'язана вказати це у своїй назві.
У прийнятому Радою законі йдеться, що входження релігійної організації до складу іншої організації визначається їхніми статутами. У статуті УПЦ МП сказано, що вона поєднана з помісними православними церквами РПЦ і у своєму управлінні керується постановами собору РПЦ від 1990 року, коли замість українського екзархату РПЦ було створено УПЦ МП.
У статуті РПЦ сказано, що центр управління УПЦ МП розташований у Києві (ця норма з'явилася у 2017 році, вже після реєстрації законопроекту про перейменування). Але там само сказано, що рішення соборів РПЦ є обов'язковими для УПЦ МП.
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