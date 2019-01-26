Мінкульт офіційно зобов'язав УПЦ МП змінити назву

Міністерство культури оприлюднило перелік релігійних організацій (об'єднань), які підпадають під дію частин 7 і 8 статті 12 закон "Про свободу совісті та релігійні організації", яким необхідно внести зміни до свого статуту (положення) щодо назв організацій.

Повний список опубліковано в суботу на сайті урядової газети "Урядовий кур'єр".

Список релігійних організацій (релігійних громад, управлінь і центрів, монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств (місій), духовних навчальних закладів) складено за результатами релігієзнавчої експертизи.

Під дію цих статей закон підпадають організації, що є частиною таких релігійних об'єднань: Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ), Руська (Російська) Істинно-Православна Церква (РІПЦ), Руська (Російська) Старообрядницька Церква (Безпопівська згода), інша назва - Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ), Руська (Російська) Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода), Руська (Російська) Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).

Згідно з повідомленням, зазначені релігійні організації повинні протягом трьох місяців внести у свій статут (положення) зміни, передбачені ч. 7 ст. 12 закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та подати їх на реєстрацію в установленому порядку.

"Повний текст релігієзнавчої експертизи з цього питання у зв’язку із великим обсягом інформації буде розміщено на офіційному Інтернет-сайті Міністерства культури України", - йдеться також у повідомленні.

Нагадаємо, Православна церква Московського патріархату в Україні повинна змінити назву згідно з вимогою Верховної Ради України, інакше вона не зможе зберегти у власності Києво-Печерську та Почаївську лаври.

Нагадаємо, 20 грудня Рада прийняла законопроект №5309, згідно з яким релігійна організація, керівний центр якої розташовано на території держави-агресора, зобов'язана вказати це у своїй назві.

У прийнятому Радою законі йдеться, що входження релігійної організації до складу іншої організації визначається їхніми статутами. У статуті УПЦ МП сказано, що вона поєднана з помісними православними церквами РПЦ і у своєму управлінні керується постановами собору РПЦ від 1990 року, коли замість українського екзархату РПЦ було створено УПЦ МП.

У статуті РПЦ сказано, що центр управління УПЦ МП розташований у Києві (ця норма з'явилася у 2017 році, вже після реєстрації законопроекту про перейменування). Але там само сказано, що рішення соборів РПЦ є обов'язковими для УПЦ МП.