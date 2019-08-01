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Мінкульт зафіксував факти зникнення ікон з Києво-Печерської лаври

Міністр припустив, що вивезення згаданих цінностей могло відбутись ще в період до 2003 року
Під час інвентаризації Києво-Печерської лаври перевірка виявила зникнення деяких ікон.
Мінкульт зафіксував факти зникнення ікон з Києво-Печерської лаври Фото: radiosvoboda.org

 

Мінкульт зафіксував факти зникнення ікон з Києво-Печерської лаври08.01.2019 21:40

Під час інвентаризації Києво-Печерської лаври перевірка виявила зникнення деяких ікон.

Про це заявив міністр культури Євген Нищук у відповідь на прохання прокоментувати дії Мінкульту для запобігання вивезення культурних цінностей з України в ефірі телеканалу "Прямий".

 

"Так, до нас надходили і депутатські звернення, і звернення від людей. Ми вже частково повну інвенаризацію зробили, повні звіти нам зараз надсилають. Є деякі втрати ікон з Києво-Печерської лаври. Ми про це окремо будемо робити брифінг. Я попередньо про це кажу, щоб потім не "висіпували з контексту" і не казали про заяви. Так, ми робили ці звірки", - зазначив він.

 

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Міністр припустив, що вивезення згаданих цінностей могло відбутись ще в період до 2003 року.

 

"Зараз на базі цієї звірки йдуть кримінальні провадження. Вся документація направляється в правоохоронні органи", - зауважив Нищук.

 

Раніше повідомлялося про проведення Міністерством культури України перевірки святинь, які знаходяться у Києво-Печерській лаврі.

Про це заявив міністр культури Євген Нищук у відповідь на прохання прокоментувати дії Мінкульту для запобігання вивезення культурних цінностей з України в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє "Укрінформ".

"Так, до нас надходили і депутатські звернення, і звернення від людей. Ми вже частково повну інвенаризацію зробили, повні звіти нам зараз надсилають. Є деякі втрати ікон з Києво-Печерської лаври. Ми про це окремо будемо робити брифінг. Я попередньо про це кажу, щоб потім не "висіпували з контексту" і не казали про заяви. Так, ми робили ці звірки", - зазначив він.

Міністр припустив, що вивезення згаданих цінностей могло відбутись ще в період до 2003 року.

"Зараз на базі цієї звірки йдуть кримінальні провадження. Вся документація направляється в правоохоронні органи", - зауважив Нищук.

Раніше повідомлялося про проведення Міністерством культури України перевірки святинь, які знаходяться у Києво-Печерській лаврі.

Додамо, Служба безпеки прийшла з обшуками до помешкання предстоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла.

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08 01 2019 22:59
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