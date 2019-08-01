Мінкульт зафіксував факти зникнення ікон з Києво-Печерської лаври
Мінкульт зафіксував факти зникнення ікон з Києво-Печерської лаври08.01.2019 21:40
Під час інвентаризації Києво-Печерської лаври перевірка виявила зникнення деяких ікон.
Про це заявив міністр культури Євген Нищук у відповідь на прохання прокоментувати дії Мінкульту для запобігання вивезення культурних цінностей з України в ефірі телеканалу "Прямий".
"Так, до нас надходили і депутатські звернення, і звернення від людей. Ми вже частково повну інвенаризацію зробили, повні звіти нам зараз надсилають. Є деякі втрати ікон з Києво-Печерської лаври. Ми про це окремо будемо робити брифінг. Я попередньо про це кажу, щоб потім не "висіпували з контексту" і не казали про заяви. Так, ми робили ці звірки", - зазначив він.
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Міністр припустив, що вивезення згаданих цінностей могло відбутись ще в період до 2003 року.
"Зараз на базі цієї звірки йдуть кримінальні провадження. Вся документація направляється в правоохоронні органи", - зауважив Нищук.
Раніше повідомлялося про проведення Міністерством культури України перевірки святинь, які знаходяться у Києво-Печерській лаврі.
Про це заявив міністр культури Євген Нищук у відповідь на прохання прокоментувати дії Мінкульту для запобігання вивезення культурних цінностей з України в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє "Укрінформ".
"Так, до нас надходили і депутатські звернення, і звернення від людей. Ми вже частково повну інвенаризацію зробили, повні звіти нам зараз надсилають. Є деякі втрати ікон з Києво-Печерської лаври. Ми про це окремо будемо робити брифінг. Я попередньо про це кажу, щоб потім не "висіпували з контексту" і не казали про заяви. Так, ми робили ці звірки", - зазначив він.
Міністр припустив, що вивезення згаданих цінностей могло відбутись ще в період до 2003 року.
"Зараз на базі цієї звірки йдуть кримінальні провадження. Вся документація направляється в правоохоронні органи", - зауважив Нищук.
Раніше повідомлялося про проведення Міністерством культури України перевірки святинь, які знаходяться у Києво-Печерській лаврі.
Додамо, Служба безпеки прийшла з обшуками до помешкання предстоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла.
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