Мінкульт закликав МЗС направити ноти протесту у зв'язку з російсько-британськими розкопками в Криму

Міністерство культури звернулося до Міністерства закордонних справ України з вимогою направити ноту протесту в МЗС Російської Федерації, Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії через заплановане проведення спільних археологічних розкопок та організації молодіжних археологічних таборів для російських і британських студентів на території окупованого Криму.

"У зв'язку з анонсованим намірами окупаційної влади суб'єктів Російської Федерації і британських вчених-археологів з університету міста Брістоля і англійської військово-історичного журналу реалізувати спільний історико-археологічний проект, пов'язаний з подіями Кримської війни 1853-1856 рр., зокрема проведення спільних археологічних розкопок, видання книг і журналів відповідного напряму та організації молодіжних археологічних таборів для російських і британських студентів, Мінкультури звернулося до МЗС України з вимогою відправити ноти протесту в МЗС РФ і МЗС Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії", - повідомляє прес-служба Мінкультури.

У відомстві підкреслили, що будь-яке втручання в цілісність об'єктів культурної спадщини, які знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим і м. Севастополь, розцінюється українською стороною як порушення Росією своїх обов'язків як держави-окупанта з покладанням на нього за такі дії міжнародно-правової відповідальності. "Вимагаємо від РФ як держави, яка здійснює тимчасову незаконну окупацію українських територій, забезпечити виконання своїх зобов'язань по міжнародному праву", - наголошується в повідомленні.

При цьому відомство також просить Сполучене королівство Великобританії і Північної Ірландії вжити заходів для недопущення відвідування окупованій території АР Крим та міста Севастополь громадянами Великобританії (у тому числі британськими археологами з університету Брістоля і англійської військово-історичного журналу) і підкреслює необхідність дотримання режиму в'їзду на окуповану територію України, встановленого чинним законодавством України.

Крім того, Мінкультури звернулося до генерального директора ЮНЕСКО Ірини Бокової з закликом засудити протиправні дії РФ як країни-окупанта і вжити заходів з відновлення правового порядку відповідно до Конвенції ЮНЕСКО.

"Станом на сьогоднішній день Мінкультури не видавало жодних дозвільних документів на проведення робіт на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Також Мінкультури звертає увагу, що археологічна спадщина України вимагає особливого режиму захисту, передбаченого положеннями Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 року, стороною якої є Російська Федерація", - йдеться в повідомленні.

Крім того, згідно з положеннями Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року, держава, що здійснює окупацію, зобов'язана забезпечити належну охорону культурних цінностей і повагу до них.