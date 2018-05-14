CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа сайті Міністерства культури Франції виправили карту, де Севастополь був позначений як частина Російської Федерації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінкультури Франції виправило карту з "російським" Севастополем
Міністерство зазначило на карті приналежність міста Україні
Фото: shutterstock.com
Відомство створило карту, на якій позначило учасників міжнародної акції "Ніч музеїв-2018" з описом музеїв та адресами.
Серед учасників зазначений Севастопольський художній музей імені Крошицького.
Його адресу французи спочатку вказали як "Проспект Нахімова, 9, Севастополь, Російська Федерація".
Згодом цю інформацію виправили, зазначивши приналежність Севастополя Україні.
Фото: getwemap.com
Раніше, у паризькій книгарні у продажу виявили глобуси із некоректним позначенням окупованого Криму.
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