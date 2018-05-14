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Мінкультури Франції виправило карту з "російським" Севастополем

Міністерство зазначило на карті приналежність міста Україні
На сайті Міністерства культури Франції виправили карту, де Севастополь був позначений як частина Російської Федерації.
Мінкультури Франції виправило карту з "російським" Севастополем Фото: shutterstock.com

Відомство створило карту, на якій позначило учасників міжнародної акції "Ніч музеїв-2018" з описом музеїв та адресами.

Серед учасників зазначений Севастопольський художній музей імені Крошицького.

Його адресу французи спочатку вказали як "Проспект Нахімова, 9, Севастополь, Російська Федерація".

Згодом цю інформацію виправили, зазначивши приналежність Севастополя Україні.


Фото: getwemap.com

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14 05 2018 22:00
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