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Міноборони: Біля українського кордону залишається 53 тисячі військових РФ

До цього числа російських військових не входять ті, що дислоковані в ОРДЛО
У Міністерстві оборони України повідомили про те, що в кінці грудня 2018 року Російська Федерація продовжує нарощувати свої сили поблизу українського кордону.
Міноборони: Біля українського кордону залишається 53 тисячі військових РФ Фото: з відкритих джерел

Наразі там зосереджено близько 53 тисячі російських військовослужбовців, повідомляє "Укрінформ".

"Російська Федерація продовжує нарощувати свої військові угруповання поблизу державного кордону України. Зокрема, станом на кінець грудня 2018 року біля кордонів України та на тимчасово окупованій території АР Крим розгорнуто 28 батальйонно-тактичних груп. Загальна чисельність зазначених військ (без урахування дислокованих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей) становить близько 53 тис. військовослужбовців", - зазначили в управлінні комунікації та преси міністерства.

Також, командувач об'єднаних сил Сергій Наєв запевняє, що найгірше для жителів Сходу України вже позаду. "Не маю жодного сумніву в нашій спільній перемозі. Приводів для оптимізму сьогодні більше, ніж рік тому. Так, нам все ще не легко, але й найгірше - вже позаду", - заявив він.

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31 12 2018 11:56
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