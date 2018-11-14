Міноборони дало квартиру засудженому за катастрофу Іл-76 генералу

Квартиру на 60,7 квадратних метрів він отримав у липні 2018 року

Київське квартирно-експлуатаційне управління Міністерства оборони виділило квартиру у столиці засудженому через авіакатастрофу Іл-76МД генералу Віктору Назарову.

"У 2017 році було прийнято рішення про забезпечення генерала-майора В.Назарова службовою житловою площею у місті Київ", - заявили в Міноборони у відповідь на інформаційний запит "Українській правді".

У подальшому квартиру вилучили з числа службових та надали для постійного проживання сім’ї генерала.

Зазначається, що військовослужбовець перебував на квартирному обліку ЗСУ і "має право на забезпечення житлом для постійного проживання".

Згідно зі змінами до щорічної декларації Назарова, квартиру на 60,7 квадратних метрів він отримав у липні 2018 року.

Нагадаємо, що генерала Віктора Назарова визнали винним у катастрофі Іл-76 та засудили до семи років позбавлення волі.

Суд визнав його винним за частиною 3 статті 425 КК України - недбале ставлення до військової служби.

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УПавлоградському міськрайсуд оприлюднили обвинувальний акт щодо генерал-майора Віктора Назарова, обвинуваченого у справі про збитий бойовиками під Луганськом літака Іл-76 з 49 українськими військовими на борту.

Як повідомляв iPress.ua, 14 червня близько 110 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76.

На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

17 червня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин знищення літака ІЛ-76.

Цікаво, що 15 жовтня Президент України Петро Порошенко нагородив Віктора Назарова Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Його та ще 27 військовиків нагородили за те, шо вони "проявили мужність та героїзм при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".