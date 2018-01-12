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Міноборони: із понеділка починаються збори резервістів і військовозобов'язаних

Всі зборові заходи будуть завершені до початку Новорічних свят
Із понеділка, З грудня, у ЗСУ розпочинається цикл масштабних зборових заходів з резервістами та військовозобов’язаними.
Міноборони: із понеділка починаються збори резервістів і військовозобов Фото: unn.com.ua

"Зокрема будуть проведені збори, як у складі бригад (до 15 діб), так і у складі навчальних центрів (до 20 діб). Таким чином передбачається, що всі зборові заходи будуть завершені до початку Новорічних свят", -  повідомляє в суботу прес-служба Міноборони.

"Водночас, заходи мобілізації проводитимуться лише у випадку відкритої агресії, але в такому випадку до Збройних Сил України призиватимуться не лише ті особи які перебувають на зборах, а й усі резервісти та військовозобов’язані, які приписані до комплектування Збройних Сил України", - наголошується в повідомленні.

Крім того, в областях, у яких запроваджено воєнний стан, передбачається проведення масових зборів з військовозобов’язаними територіальної оборони тривалістю до 10 діб, під час яких "буде проведене бойове злагодження бригад та батальйонів територіальної оборони, з метою підготовки до захисту своїх областей".

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Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан.  Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.

Президент підкреслив, що Україна не збирається проводити наступальні операції, в тому числі на Донбасі. Обговорення проекту рішення про воєнний стан буде проходити 26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради. Воно буде закритим.

Під час засідання було сказано, що обмежень у перетині кордону не буде. Однак може бути обмежений в'їзд в Україну деяким громадянам РФ. Також було сказано, що всі банківські установи працюватимуть у звичному режимі.

 

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01 12 2018 16:56
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