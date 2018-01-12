Міноборони: із понеділка починаються збори резервістів і військовозобов'язаних

Із понеділка, З грудня, у ЗСУ розпочинається цикл масштабних зборових заходів з резервістами та військовозобов’язаними.

"Зокрема будуть проведені збори, як у складі бригад (до 15 діб), так і у складі навчальних центрів (до 20 діб). Таким чином передбачається, що всі зборові заходи будуть завершені до початку Новорічних свят", - повідомляє в суботу прес-служба Міноборони.

"Водночас, заходи мобілізації проводитимуться лише у випадку відкритої агресії, але в такому випадку до Збройних Сил України призиватимуться не лише ті особи які перебувають на зборах, а й усі резервісти та військовозобов’язані, які приписані до комплектування Збройних Сил України", - наголошується в повідомленні.

Крім того, в областях, у яких запроваджено воєнний стан, передбачається проведення масових зборів з військовозобов’язаними територіальної оборони тривалістю до 10 діб, під час яких "буде проведене бойове злагодження бригад та батальйонів територіальної оборони, з метою підготовки до захисту своїх областей".