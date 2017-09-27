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Міноборони констатує припинення вибухів у Калинівці

Поодинокі осередки вогню, що періодично виникають на території об’єкту, одразу гасяться пожежними танками
На складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області перестали вибухати боєприпаси.
Міноборони констатує припинення вибухів у Калинівці Фото: мвс

"Згідно з повідомленням Оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Калинівці, починаючи з 19.00 на військовому арсеналі Озброєння Збройних Сил України не пролунало жодного вибуху", - повідомляє сайт Міноборони.

Водночас у Міноборони додали, що поодинокі осередки вогню, що періодично виникають на території об’єкту, одразу гасяться пожежними танками.

Заходи з ліквідації наслідків надзвичайної події тривають, ведеться знешкодження вибухонебезпечних предметів, працюють групи розмінування. До робіт залучено понад 700 військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.

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27 09 2017 21:14
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