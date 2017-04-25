Міноборони купляє радіостанції в ізраїльської компанії, чию продукцію використовує Росія, - Кишкар ФОТО

Ізраїльська компанія Elbit Systems в 2016-2017 роках постачала до Міністерства оборони України ультракороткохвильові програмно-визначальні радіостанції та апаратуру внутрішнього зв'язку і комутації ("інтеркоми"). Зокрема, була поставлена ​​наступна номенклатура зразків радіостанцій і інтеркомом: VRC -950- HDR, VRC -950, PNR -1000, PNR -1000 (автомобільні), VIC -500

Депутат від БПП Павло Кишкар оприлюднив інформацію, згідно з якою, Міноборони України закуповує засоби зв'язку в ізраїльської компанії Elbit Systems, продукцією якої також користується Російська Федерація.

Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" Павло Кишкар в своєму блозі на "Цензор.НЕТ" зазначає, що Міністерство оборони України на початку 2016 року уклало контрактів на поставку ізраїльського обладнання на суму приблизно 7 мільйонів доларів США. А в березні 2017 роки для зустрічі з Міністром Полторак в Україну прибув Яків Гадот, віце-президент радіо-комунікаційного напрямку ізраїльської компанії Elbit Systems, яка є одним зі світових лідерів у виробництві засобів військового зв'язку.

"Не секрет, що українська армія страждає від нестачі коштів КВ і УКВ зв'язку; якби не допомога американського уряду в постачанні радіостанцій Harris, а також незначні закупівлі імпортних УКХ-станцій за кошти державного бюджету, наші збройні сили перебували б зараз в ще більш критичному положенні", - пише нардеп.

При цьому, за його словами, не дивлячись на порівняно невеликий оборонний бюджет, Україна є "мішенню" великих виробників військового зв'язку - особливо Harris (США), Elbit Systems (Ізраїль), Aselsan (Туреччина), Thales (Франція), Rohde & Schwarz (Німеччина), оскільки постачальники розуміють - в наступні роки, з огляду на позитивну тенденцію збільшення оборонного бюджету, суми контрактів з Україною будуть рости.

"Таким чином, наша країна зараз стоїть перед стратегічно-важливим вибором - хто ж буде постачальником засобів зв'язку в Збройні Сили в наступні роки? ... (У сегменті радіозв'язку ми повинні бути максимально закритими від розвідки противника. Ворог не повинен розгадати наше шифрування, знати слабкі місця наших радіостанцій або вільно "прогулюватися" по робочим частотам", - підкреслює Кишкар.

У той же час, за його словами, Російська Федерація ще до початку активних бойових дії на Донбасі підтримувала тісні військово-технічні відносини з Ізраїлем.

"Яке ж було наше здивування, коли на сайті ВАТ "ГлобалІнформСервіс "(Росія) ми виявили перелік продукції, яка зовні і за характеристиками повністю відповідає продуктам Elbit Systems!

Посилання - http://www.globinform.ru/products/radiostantsii.html

"На фото, як випливає з опису, зображена "Індивідуальна цифрова повнодуплексна радіостанція діапазону УВЧ" Абрис-1И". Але як же ця радіостанція своєю фотографією і характеристиками схожа на відому ізраїльську PNR -500! Розташування елементів управління і форм-фактор рації НЕ сховаються за неякісним металом і русифікацією кнопок ", - пише нардеп.

За його словами, "ГлобалІнформСервіс" займається виробництвом не тільки "унікальної" станції "Абрис-1И". У портфелі компанії ще кілька моделей радіостанцій, як дві краплі води схожих на обладнання Elbit Systems:

Зіставляючи характеристики і фото, можна встановити наступну тотожність російських і ізраїльських радіостанцій:

Нардеп зазначає, що компанія "ГлобалІнформСервіс", судячи по згадках в ЗМІ та інтернеті, є активним учасником російського ринку цифрових радіозасобів.

"Малоймовірно, що компанія Elbit Systems не підозрює про існування клонів своїх радіостанцій в Росії. (...). Швидше за все, "ГлобалІнформСервіс" дійсно є уповноваженою компанією з локалізації та представленні інтересів ізраїльської корпорації в Росії. (...) "ГлобалІнформСервіс" має також багатий досвід в створенні алгоритмів для програмно-визначених радіостанцій (SDR) - саме такий тип радіостанцій і закуповується українською армією", - зазначає Кишкар.

"Безумовно, ізраїльські радіостанції грамотно спроектовані і якісно виготовлені, але нам здається, що брати в експлуатацію армійськими підрозділами України пристрої, будова і програмне забезпечення яких відомо Російської Федерації, як мінімум - недалекоглядно. На думку спадають слова "диверсія" і "шпигунство", - написав нардеп.

Нагадаємо, що посол Еліав Белоцерковські минулого року заявляв, що Ізраїль не підтримує санкції проти Росії: не хоче "псувати відносини".

Коментуючи ведення торгівлі ізраїльськими компаніями з Кримом, він заявив, що ізраїльський уряд не може вказувати безпосередньо приватним компаніям, вести торгівлю з Кримом чи ні.