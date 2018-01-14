Міноборони: минулої доби в зоні проведення АТО український боєць був травмований

Всього за минулу добу бойовики 6 разів порушували перемир'я

У зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу один український військовик отримав бойову травму.

Про це під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі повідомив речник Міноборони з питань АТО Максим Праута.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав бойову травму в районі Верхньоторецького. Бійця евакуювали до військового мобільного госпіталю, де йому надають всю необхідну допомогу. Стан його здоров'я оцінюється як стабільний", – зазначив Праута.

Він додав, що на луганському напрямку в районі Новолуганського бойовики випустили по українських позиціях 5 мінометних мін калібром 82-мм.

На донецькому напрямку, за інформацією Праути, зафіксували 5 обстрілів з боку бойовиків.

"Ворог випустив по захисникам Водяного 6 снарядів з артилерії калібром 122-мм, 15 мінометних мін калібром 120-мм і вів вогонь з гранатометів", - зазначив Праута.

За його словами, терористи також випустили 6 мін калібром 120-мм по захисникам Павлополя і 11 снарядів - в районі шахти "Бутівка". В районі Кам'янки бойовики випустили по українських позиціях 12 мін калібром 82-мм.

Він додав, що всього за минулу добу бойовики 6 разів порушували перемир'я. Українські військовики один раз відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, за даними прес-центру штабу АТО друга половина минулих діб починаючи з 15.30 пройшла без порушень режиму припинення вогню. Загалом зафіксовано 6 обстрілу укріплень Збройних Сил України, один український захисник отримав бойову травму.