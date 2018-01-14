Міноборони: минулої доби в зоні проведення АТО український боєць був травмований
Про це під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі повідомив речник Міноборони з питань АТО Максим Праута.
"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав бойову травму в районі Верхньоторецького. Бійця евакуювали до військового мобільного госпіталю, де йому надають всю необхідну допомогу. Стан його здоров'я оцінюється як стабільний", – зазначив Праута.
Він додав, що на луганському напрямку в районі Новолуганського бойовики випустили по українських позиціях 5 мінометних мін калібром 82-мм.
На донецькому напрямку, за інформацією Праути, зафіксували 5 обстрілів з боку бойовиків.
"Ворог випустив по захисникам Водяного 6 снарядів з артилерії калібром 122-мм, 15 мінометних мін калібром 120-мм і вів вогонь з гранатометів", - зазначив Праута.
За його словами, терористи також випустили 6 мін калібром 120-мм по захисникам Павлополя і 11 снарядів - в районі шахти "Бутівка". В районі Кам'янки бойовики випустили по українських позиціях 12 мін калібром 82-мм.
Він додав, що всього за минулу добу бойовики 6 разів порушували перемир'я. Українські військовики один раз відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, за даними прес-центру штабу АТО друга половина минулих діб починаючи з 15.30 пройшла без порушень режиму припинення вогню. Загалом зафіксовано 6 обстрілу укріплень Збройних Сил України, один український захисник отримав бойову травму.
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