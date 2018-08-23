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Міноборони: на проведення військового параду в Києві додаткові кошти не виділяли

Зазначено, що всі необхідні ресурси надані відповідно до законодавства та встановлених норм у рамках підготовки ЗСУ
На проведення та організацію військового параду в Україні до Дня Незалежності додаткові кошти не виділяли. Усі заходи відбуваються в рамках підготовки Збройних сил України.
Міноборони: на проведення військового параду в Києві додаткові кошти не виділяли Фото: unian.ua

"Техніка, що братиме участь у військовому параді, - це нова або модернізована військова техніка, яка не потребує витрат на додаткове обслуговування. Забезпечення новою військовою формою, харчове та інші види забезпечення, питання розміщення особового складу передбачене військовослужбовцям відповідно до чинного законодавства, у встановлених нормах, в рамках утримання Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони. 

Крім того, підготовку особового складу, екіпажів військової техніки та льотних екіпажів передбачено відповідними програмами і планами бойової підготовки з метою злагодження дій військових підрозділів.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Міністерство оборони не виділяло додаткових коштів для проведення військового параду до Дня незалежності у центрі Києва.

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23 08 2018 10:38
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