Міноборони неекономно витратило понад 600 млн грн на будівництва житла військовим, - Рахункова палата

За результатами аудиту Рахункової палати України програми із закупівлі та будівництва житла для військовослужбовців, виявили неекономне використання понад 600 мільйонів гривень на будівництво житла військовослужбовцям.

"Ми провели аудит ефективності використання коштів, виділених Міноборони на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців. І він засвідчив, що Міноборони протягом останніх двох років неекономно використало понад 600 млн грн, виділених на будівництво чи придбання житла для військовослужбовців. І це при тому, що кількість військових, які стоять в черзі, вже понад 47 тисяч", - повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

За даними відомства, Міноборони мало збудувати чи купити військовим 2200 квартир протягом 2016-2017 років. Водночас, реально придбали та збудували менше половини квартир.

"Матеріали за результатами цього аудиту ми направили правоохоронцям. І вже розпочато не одне кримінальне провадження", - повідомили в Рахунковій палаті.

Нагадаємо, Військова прокуратура Дарницького гарнізону відкрила кримінальне провадження за фактом втрати 6,8 млн гривень при демонтажі нежитлової будівлі службовими особами державного підприємства "Укрвійськбуд" Міністерства оборони.