Міноборони неекономно витратило понад 600 млн грн на будівництва житла військовим, - Рахункова палата
"Ми провели аудит ефективності використання коштів, виділених Міноборони на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців. І він засвідчив, що Міноборони протягом останніх двох років неекономно використало понад 600 млн грн, виділених на будівництво чи придбання житла для військовослужбовців. І це при тому, що кількість військових, які стоять в черзі, вже понад 47 тисяч", - повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
За даними відомства, Міноборони мало збудувати чи купити військовим 2200 квартир протягом 2016-2017 років. Водночас, реально придбали та збудували менше половини квартир.
"Матеріали за результатами цього аудиту ми направили правоохоронцям. І вже розпочато не одне кримінальне провадження", - повідомили в Рахунковій палаті.
Нагадаємо, Військова прокуратура Дарницького гарнізону відкрила кримінальне провадження за фактом втрати 6,8 млн гривень при демонтажі нежитлової будівлі службовими особами державного підприємства "Укрвійськбуд" Міністерства оборони.
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