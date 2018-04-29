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Міноборони Німеччини вимагає збільшити фінансування Бундесверу на 12 млрд євро

У 2019 році фон дер Ляєн пропонує збільшити видатки на три мільярди євро, у 2020 – на чотири, і ще п'ять мільярдів виділити на 2021 рік
Міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн вимагає збільшити фінансування збройних сил Німеччини на 12 мільярдів євро впродовж трьох років.
Міноборони Німеччини вимагає збільшити фінансування Бундесверу на 12 млрд євро Фото: politico.eu

Однак голова мінфіну Олаф Шольц передбачає збільшення оборонних видатків менше, ніж у половину цієї суми. За розробленим бюджетним планом, фінансування планується збільшити лише на 5,5 мільярда євро загалом до 2021 року.

Міністерство оборони Німеччини вже критикувало бюджетний план мінфіну, стверджуючи, що передбачене збільшення видатків "з урахуванням величезних витрат на модернізацію, особливо у середньостроковій перспективі, досі є недостатнім", повідомляє DW із посиланням на заяву політикині під час переговорів щодо бюджетного плану.

Також зазначається, що за умов недостатнього фінансування, у 2019 році може зірватися "щонайменше один із запланованих великих міжнародних проектів озброєнь".

Міністерство оборони ФРН вже підготувало перелік проектів, від яких доведеться відмовитися. На першій позиції в ньому – співпраця з Норвегією у сфері розробки підводних човнів, на другій – закупівля шести транспортних літаків C-130 Hercules, які мають базуватися на аеродромі у Франції.

Раніше, на зустрічі із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні канцлерка ФРН Ангела Меркель зауважила, що у 2019 році Берлін планує збільшити видатки на оборону до 1,3% ВВП і водночас має на меті досягти цільового показника у два відсотки від ВВП до 2024 року.

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