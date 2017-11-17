Міноборони Норвегії вибачилося перед Туреччиною за скандал на навчаннях НАТО
"Під час навчань НАТО в Центрі спільних бойових дій в Ставангері в закритій мережі для учасників навчань було опубліковано повідомлення. Повідомлення було написано норвезьким громадянином, який був найнятий для роботи в штаті під час навчань. Повідомлення не відображає погляди або політику Норвегії, і я приношу вибачення за їхній зміст. Туреччина є важливим союзником у НАТО, і ми цінуємо нашу добру співпрацю", - йдеться в заяві на сайті Міноборони Норвегії.
Повідомляється, що на цей момент норвежець, який написав повідомлення, відсторонений від виконання будь-яких обов'язків на території центру.
"Ми проведемо ретельне розслідування інциденту і приймемо відповідні заходи на основі результатів", - зазначив міністр.
Нагадаємо, сьогодні Анкара відкликала 40 своїх військовослужбовців з навчань НАТО в Норвегії після внесення скандинавською країною імені президента Туреччини до списку ворогів.
Як пише "Європейська правда", ідеться про два окремі випадки. У першому один із техніків знайшов в інтернеті фотографію Ататюрка та використав її для представлення "ворожих рядів". Під час навчань увагу на це звернули турецькі офіцери.
У другому випадку від імені Ердогана було відкрито фальшивий акаунт у соціальній мережі, спрямований проти НАТО та союзників. Людиною, що відкрила цей рахунок, виявився офіцер норвезької армії, який мав курдське походження.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків