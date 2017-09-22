CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр оборони Степан Полторак підписав наказ від 19 вересня 2017 року "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби у жовтні-грудні 2017 року".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міноборони оголосило демобілізацію строковиків
Військові, що мають ступінь "спеціаліст" або "магістр", будуть звільнені в жовтні-листопаді, інші - у жовтні-грудні
Фото: mil.gov.ua
Документ підписано відповідно до указу президента України, інформує Міністерство оборони.
Згідно з наказом, зі строкової служби будуть звільнені військовослужбовці, які вислужили встановлені строки, у наступні терміни:
– військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр, – у жовтні-листопаді 2017 року;
– інші військовослужбовці строкової служби — у жовтні-грудні 2017 року.
Кабінет міністрів України встановив, що чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-листопаді, становить 10 460 осіб.
Нагадаємо, Міністерство оборони України планує повністю перейти на контрактну службу в армії до 2020 року.
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22 09 2017 15:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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