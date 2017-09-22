Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Міноборони оголосило демобілізацію строковиків

Військові, що мають ступінь "спеціаліст" або "магістр", будуть звільнені в жовтні-листопаді, інші - у жовтні-грудні
Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ від 19 вересня 2017 року "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби у жовтні-грудні 2017 року".
Міноборони оголосило демобілізацію строковиків Фото: mil.gov.ua

Документ підписано відповідно до указу президента України, інформує Міністерство оборони.

Згідно з наказом, зі строкової служби будуть звільнені військовослужбовці, які вислужили встановлені строки, у наступні терміни:

– військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр, – у жовтні-листопаді 2017 року;

– інші військовослужбовці строкової служби — у жовтні-грудні 2017 року.

Кабінет міністрів України встановив, що чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-листопаді, становить 10 460 осіб.

Нагадаємо, Міністерство оборони України планує повністю перейти на контрактну службу в армії до 2020 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 09 2017 15:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

Євген Нищук: ніяких утисків нацменшин в Україні не буде

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.