Міноборони оголосило демобілізацію строковиків Військові, що мають ступінь "спеціаліст" або "магістр", будуть звільнені в жовтні-листопаді, інші - у жовтні-грудні

Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ від 19 вересня 2017 року "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби у жовтні-грудні 2017 року".

Фото: mil.gov.ua

Документ підписано відповідно до указу президента України, інформує Міністерство оборони. Згідно з наказом, зі строкової служби будуть звільнені військовослужбовці, які вислужили встановлені строки, у наступні терміни: – військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр, – у жовтні-листопаді 2017 року; – інші військовослужбовці строкової служби — у жовтні-грудні 2017 року. Кабінет міністрів України встановив, що чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-листопаді, становить 10 460 осіб. Нагадаємо, Міністерство оборони України планує повністю перейти на контрактну службу в армії до 2020 року.

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