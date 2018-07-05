Міноборони оголосило тендер на опитування жителів півдня Росії та Криму за 1,6 млн грн
Військова частина в особі тимчасового виконувача обов'язків командира Володимира Живолупа замовила опитування громадської думки росіян під виглядом комплексного соціологічного дослідження, - повідомляють на Prozorro.
Термін виконання послуг: 1 червня - 31 грудня 2018 року, орієнтовна вартість - 1,6 млн грн.
Фото: скріншот Prozorro
Зазначено, що соцопитування має включати проведення щонайменше 20 фокус-групових дискусій і 2 тис. інтерв'ю віч-на-віч (face-to-face) вдома у респондента.
Предмет дослідження - потенціал активності жителів південних регіонів РФ і ступінь їхнього впливу на соціально-політичну ситуацію в регіоні.
Фото: скріншот Prozorro
Дослідження проводитимуть в Адигеї, Республіці Калмикії, Краснодарському краї, Ростовській області та анексованому Криму.
Жителям чотирьох російських регіонів та анексованого Криму планують ставити питання, чи задоволені вони чинною владою. Також їм ставитимуть питання, чи влаштовує їх робота цивільної та адміністративної систем у регіоні, та уточнять такі дані, як рівень доходу, стать, вік, освіта, національність, професія, сімейний стан і статус тощо.
Нагадаємо, військова прокуратура Криворізького гарнізону виявила, що Міністерство оборони закупило замість димової суміші ДС-56 для бойових дій іншу речовину, яку використовують для обкурювання дерев, для гри в страйкбол та у зйомках фільмів.
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