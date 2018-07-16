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Міноборони перевіряє військові частини, звільнили одного командира

Зокрема на трьох арсеналах йде реконструкція технічних територій
Міністерство оборони продовжує посилювати охорону арсеналів, баз та складів Збройних сил.
Міноборони перевіряє військові частини, звільнили одного командира Фото: unn.com.ua

З початку 2018 року на території збройних арсеналів влаштовують огорожі нового типу, обладнання охоронних периметрів технічними засобами охорони та системами відеоспостереження, повідомляє прес-служба генштабу ЗСУ.

Також проводиться робота із санітарної очистки технічних та прилеглих до них територій арсеналів, баз, складів.

Крім того після перевірки однієї з військових частин, "за неналежну організацію заходів охорони та оборони, командира цієї військової частини подано до звільнення з лав ЗСУ".


Фото: facebook.com/GeneralStaff

Для вибухопожежобезпеки та утримання технічних територій до військових частин передадуть 23 комплектів засобів механізації.

Це зокрема вантажні автомобілі, трактори, підіймачі вантажів тощо.


Фото: facebook.com/GeneralStaff

Один з комплектів уже надійшов та використовується на одному з арсеналів.

В 2018 році планують капітальний ремонт чотирьох їдалень та чотирьох казарм, а також побудувати три нові казарми, заявили в Міноборони.

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Про будівництво 15 обсипних залізобетонних сховищ для зберігання боєприпасів стало відомо в травні. Загалом в ЗСУ планують звести 136 таких сховищ.

Укріплення та охорона арсеналів в Україні почалася після кількох пожеж та вибухів на складах зброї. Зокрема  у Балаклії, Калинівці, Сватові.

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16 07 2018 14:23
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