Міноборони перевіряє військові частини, звільнили одного командира
З початку 2018 року на території збройних арсеналів влаштовують огорожі нового типу, обладнання охоронних периметрів технічними засобами охорони та системами відеоспостереження, повідомляє прес-служба генштабу ЗСУ.
Також проводиться робота із санітарної очистки технічних та прилеглих до них територій арсеналів, баз, складів.
Крім того після перевірки однієї з військових частин, "за неналежну організацію заходів охорони та оборони, командира цієї військової частини подано до звільнення з лав ЗСУ".
Фото: facebook.com/GeneralStaff
Для вибухопожежобезпеки та утримання технічних територій до військових частин передадуть 23 комплектів засобів механізації.
Це зокрема вантажні автомобілі, трактори, підіймачі вантажів тощо.
Фото: facebook.com/GeneralStaff
Один з комплектів уже надійшов та використовується на одному з арсеналів.
В 2018 році планують капітальний ремонт чотирьох їдалень та чотирьох казарм, а також побудувати три нові казарми, заявили в Міноборони.
Фото: facebook.com/GeneralStaff
Про будівництво 15 обсипних залізобетонних сховищ для зберігання боєприпасів стало відомо в травні. Загалом в ЗСУ планують звести 136 таких сховищ.
Укріплення та охорона арсеналів в Україні почалася після кількох пожеж та вибухів на складах зброї. Зокрема у Балаклії, Калинівці, Сватові.
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