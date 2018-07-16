Міноборони перевіряє військові частини, звільнили одного командира

Міністерство оборони продовжує посилювати охорону арсеналів, баз та складів Збройних сил.

З початку 2018 року на території збройних арсеналів влаштовують огорожі нового типу, обладнання охоронних периметрів технічними засобами охорони та системами відеоспостереження, повідомляє прес-служба генштабу ЗСУ.

Також проводиться робота із санітарної очистки технічних та прилеглих до них територій арсеналів, баз, складів.

Крім того після перевірки однієї з військових частин, "за неналежну організацію заходів охорони та оборони, командира цієї військової частини подано до звільнення з лав ЗСУ".



Фото: facebook.com/GeneralStaff

Для вибухопожежобезпеки та утримання технічних територій до військових частин передадуть 23 комплектів засобів механізації.

Це зокрема вантажні автомобілі, трактори, підіймачі вантажів тощо.



Фото: facebook.com/GeneralStaff

Один з комплектів уже надійшов та використовується на одному з арсеналів.

В 2018 році планують капітальний ремонт чотирьох їдалень та чотирьох казарм, а також побудувати три нові казарми, заявили в Міноборони.



Фото: facebook.com/GeneralStaff

Про будівництво 15 обсипних залізобетонних сховищ для зберігання боєприпасів стало відомо в травні. Загалом в ЗСУ планують звести 136 таких сховищ.

Укріплення та охорона арсеналів в Україні почалася після кількох пожеж та вибухів на складах зброї. Зокрема у Балаклії, Калинівці, Сватові.