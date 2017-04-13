Міноборони показало як бойовики обстрілюють Водяне, - ВІДЕО Ворог постійне обстрілює Водяне

Міністерство оборони України на сторінці у Facebook опублікувало відео, на якому видно, як бойовики незаконних збройних формувань обстрілюють селище Водяне, розташоване на маріупольському напрямку.

Фото: EPA/UPG

"Водяне. Звуки пекла на передовій", - йдеться у підписі до відео. Зазначимо, що Водяне регулярно потрапляє в зведення прес-центру штабу АТО як населений пункт, який ворог обстрілює. Нагадаємо, що за минулу добу російсько-окупаційні війська 61 раз обстріляли позиції Збройних Сил України.

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