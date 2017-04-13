Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Міноборони показало як бойовики обстрілюють Водяне, - ВІДЕО

Ворог постійне обстрілює Водяне
Міністерство оборони України на сторінці у Facebook опублікувало відео, на якому видно, як бойовики незаконних збройних формувань обстрілюють селище Водяне, розташоване на маріупольському напрямку.
Міноборони показало як бойовики обстрілюють Водяне, - ВІДЕО Фото: EPA/UPG

"Водяне. Звуки пекла на передовій", - йдеться у підписі до відео.

Зазначимо, що Водяне регулярно потрапляє в зведення прес-центру штабу АТО як населений пункт, який ворог обстрілює.

Нагадаємо, що за минулу добу російсько-окупаційні війська 61 раз обстріляли позиції Збройних Сил України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 04 2017 15:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.