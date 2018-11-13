Міноборони попросило оновити на "Молотах" захист від подвійного заряджання

Міністерство оборони попросило виробника встановити на міномети "Молоти" новий захист від подвійного заряджання.

"Ми поставили завдання виробникам, щоб вони створили і встановили запобіжник, який би не давав можливості, - навіть якщо людський фактор спрацював, - здійснити подвійне заряджання. Чому на закордонних мінометах немає такої проблеми? Тому що там все продумано. Нам потрібно змінювати технічну складову і конструктивну. Це те, що залежить від виробника", - сказав міністр оборони Степан Полторак в ефірі "5 каналу".

Також міністр додав, що особовий склад своєю чергою повинен відповідально підходити до стрільб і виконувати усі правила.

"Тому що, на жаль, друга частина проблеми - це виконання заходів безпеки. Особовий склад навчений добре, це заспокоює, з'являється зайва впевненість у своїх діях. У бойових умовах це якось можна зрозуміти, тому що людина перебуває у збудженому стані, але взагалі не зрозуміло, коли таке відбувається у навчальних центрах і полігонах", - сказав Полторак.

Нагадаємо, що 24 вересня двоє українських військовослужбовців постраждали внаслідок розриву міномета "Молот" в одній із військових частин у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

В Міноборони пояснили, що розрив міномета "Молот" в одній із військових частин у районі проведення операції Об'єднаних сил стався через погану підготовку снаряду.

6 липня під час військових навчань на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні стався вибух міномета. Загинули троє військовослужбовців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади і базується в Ужгороді. Дев'ятеро бійців дістали поранення. Троє з поранених були у важкому стані.

Президент Петро Порошенко на час слідства заборонив використовувати міномети "Молот".

11 липня військові почали слідчий експеримент з мінометами "Молот", щоб установити причину розриву міномета. Журналістів не допустили до слідчого експерименту з міркувань безпеки. На території полігону перебували тільки слідчі, експерти науково-дослідного Інститу судових експертиз та спеціалісти Міністерства оборони.

У Міністерстві оборони стверджують, що міномет "Молот" вибухнув на Рівненському полігоні внаслідок подвійного заряджання.