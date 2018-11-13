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Міноборони попросило оновити на "Молотах" захист від подвійного заряджання

Внаслідок розриву міномета загинули вже декілька військових
Міністерство оборони попросило виробника встановити на міномети "Молоти" новий захист від подвійного заряджання.
Міноборони попросило оновити на "Молотах" захист від подвійного заряджання

"Ми поставили завдання виробникам, щоб вони створили і встановили запобіжник, який би не давав можливості, - навіть якщо людський фактор спрацював, - здійснити подвійне заряджання. Чому на закордонних мінометах немає такої проблеми? Тому що там все продумано. Нам потрібно змінювати технічну складову і конструктивну. Це те, що залежить від виробника", - сказав міністр оборони Степан Полторак в ефірі "5 каналу".

Також міністр додав, що особовий склад своєю чергою повинен відповідально підходити до стрільб і виконувати усі правила.

"Тому що, на жаль, друга частина проблеми - це виконання заходів безпеки. Особовий склад навчений добре, це заспокоює, з'являється зайва впевненість у своїх діях. У бойових умовах це якось можна зрозуміти, тому що людина перебуває у збудженому стані, але взагалі не зрозуміло, коли таке відбувається у навчальних центрах і полігонах", - сказав Полторак.

Нагадаємо, що 24 вересня двоє українських військовослужбовців постраждали внаслідок розриву міномета "Молот" в одній із військових частин у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

В Міноборони пояснили, що розрив міномета "Молот" в одній із військових частин у районі проведення операції Об'єднаних сил стався через погану підготовку снаряду.

6 липня під час військових навчань на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні стався вибух міномета. Загинули троє військовослужбовців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади і базується в Ужгороді. Дев'ятеро бійців дістали поранення. Троє з поранених були у важкому стані

Президент Петро Порошенко на час слідства заборонив використовувати міномети "Молот".

11 липня військові почали слідчий експеримент з мінометами "Молот", щоб установити причину розриву міномета. Журналістів не допустили до слідчого експерименту з міркувань безпеки. На території полігону перебували тільки слідчі, експерти науково-дослідного Інститу судових експертиз та спеціалісти Міністерства оборони.

У Міністерстві оборони стверджують, що міномет "Молот" вибухнув на Рівненському полігоні внаслідок подвійного заряджання.

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13 11 2018 12:16
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