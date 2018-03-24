Міноборони притягнуло до відповідальності посадовців за неналежні умови на полігоні "Широкий лан"
Про це заявив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу.
"За підсумками призначеного та проведеного розслідування щодо ситуації, яка склалася у міжвидовому центрі підготовки військових частин та підрозділів на полігоні "Широкий лан", рішенням Міністра оборони України притягнуто до відповідальності низку посадових осіб", – заявив Гуцуляк.
Нагадаємо, в мережу потрапили фото полігону із затопленими наметами, в яких не можна спати, також на світлинах було видно, що вся територія наметового табору була у воді та багнюці.
Вйськова прокуратура Миколаївського гарнізону почала розслідування за фактом неналежних умов на полігоні "Широкий Лан" за ч. 3 ст. 425 КК України ("Недбале ставлення до військової служби").
13 березня внаслідок пожежі на полігоні "Широкий лан" один військовий загинув та ще семеро постраждали.
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