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Міноборони притягнуло до відповідальності посадовців за неналежні умови на полігоні "Широкий лан"

Раніше військові та волонтери повідомили про погіршення умов на військовому полігоні "Широкий лан" на Миколаївщині
У Міністерстві оборони України стверджують, що притягнули до відповідальності винних у ситуації щодо полігону "Широкий лан" осіб.
Міноборони притягнуло до відповідальності посадовців за неналежні умови на полігоні "Широкий лан" Фото: facebook.com

Про це заявив речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу.

"За підсумками призначеного та проведеного розслідування щодо ситуації, яка склалася у міжвидовому центрі підготовки військових частин та підрозділів на полігоні "Широкий лан", рішенням Міністра оборони України притягнуто до відповідальності низку посадових осіб", – заявив Гуцуляк.

Нагадаємо, в мережу потрапили фото полігону із затопленими наметами, в яких не можна спати, також на світлинах було видно, що вся територія наметового табору була у воді та багнюці.

Вйськова прокуратура Миколаївського гарнізону почала розслідування за фактом неналежних умов на полігоні "Широкий Лан" за ч. 3 ст. 425 КК України ("Недбале ставлення до військової служби").

13 березня внаслідок пожежі на полігоні "Широкий лан" один військовий загинув та ще семеро постраждали.

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24 03 2018 19:40
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