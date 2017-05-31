Міноборони призиватиме тільки по декілька десятків офіцерів з області
Про це розповів представник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Юзеф Венскович, інформує "Українська правда". Він сказав, що наказ набуде чинності після юстування, яке має відбутися до кінця тижня.
На запитання, яка кількість офіцерів буде призиватися, він відповів "небагато".
"Якщо поділити ту кількість осіб, яких будуть призивати, на 25 адміністративних одиниць, то будуть десятки з області. Тобто, незначна кількість", - сказав він.
"Не складе проблеми відібрати цю кількість серед офіцерів запасу, враховуючи те, що за останні 7 років у нас підготовлено 70 тисяч (офіцерів первинного офіцерського складу, які отримали військову підготовку у військових навчальних закладах, але не служили - ред.)", - сказав Венскович.
За його словами чисельність призваних у кожній області буде залежати від кількості військовозобов’язаних офіцерів запасу, які перебувають на обліку.
"Є загальна чисельність (офіцерів, яких треба призвати – ред.) і залежно від кількості військовозобов’язаних офіцерів запасу, які перебувають на обліку, там буде розподіл. Це все залежить від облікових даних", - сказав він.
Водночас на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook опублікували роз'яснення щодо призиву.
Нагадаємо, Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ про призов офіцерів запасу на військову службу в Збройні сили України.
Під час призову офіцерів запасу з числа випускників військових кафедр українських вищих навчальних закладів громадяни чоловічої та жіночої статі можуть залучатися до служби на рівних умовах.
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