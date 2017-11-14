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Міноборони РФ показало скріншоти з гри, як "неспростовні докази" співпраці США з бойовиками ІДІЛ

Також відомство взяло кадри з відео, знятого іракськими військовими у вересні 2016 року
Міністерство оборони Росії опублікувало "незаперечне підтвердження забезпечення Сполученими Штатами прикриття боєздатних загонів Ісламської Держави" використовуючи кадри з відеогри AC-130 Gunship Simulator та старих відеозаписів.
Міноборони РФ показало скріншоти з гри, як "неспростовні докази" співпраці США з бойовиками ІДІЛ Скріншот

На одне з опублікованих Міноборони фото, звернула увагу дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT), - це скріншот мобільної гри "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron", пише "Медуза".

На фото Міноборони в верхньому правому куті видно фрагмент напису "Development footage. This is a work in progress. All content subject to change", що з'являється в грі.

Частина фотографій, опублікованих Міноборони як зроблені 9 листопада, є кадрами з відео, знятого іракськими військовими у вересні 2016 року. На ролику показана атака на бойовиків "Ісламського держави" під містом Фаллуджа в Іраку.

Згодом, після того, як фейк відомства викрило видання "Медуза", Міноборони видалило твіт з "незаперечними" доказами, а також прибрало скріншоти зі свого Facebook.

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14 11 2017 15:00
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