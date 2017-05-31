Міноборони Росії назвало причину авіакатастрофи Ту-154 над Чорним морем
"За результатами розслідування встановлено, що причиною інциденту могло бути порушення просторового орієнтування - ситуаційної обізнаності командира повітряного судна, що призвело до його помилкових дій", - повідомили агентству Інтерфакс у Міноборони.
Також експерти оборонного відомства спростували версію про перевантаження лайнера в результаті дозаправки після прибуття в Сочі. Крім того, комісія виключила версію про неправильну розсадку пасажирів або центрування вантажу, вага якого становив 152 кг та "зовнішні впливи".
Розслідуванням займалася змішана комісія, в яку входили також співробітники Міністерства транспорту, Міждержавного авіаційного комітету, Мінпромторгу і авіаційного концерну Туполєв.
Раніше Слідчий комітет Росії також спростовував дані про перевантаження Ту-154.
Нагадаємо, 25 грудня у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.
Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.
Рятувальникам поки не вдалося виявити живих в районі падіння літака Ту-154 в акваторії Сочі.
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