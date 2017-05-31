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Міноборони Росії назвало причину авіакатастрофи Ту-154 над Чорним морем

Експерти оборонного відомства спростували версію про перевантаження лайнера
Міністерство оборони Росії оголосило про закінчення розслідування обставин авіакатастрофи військового літака Ту-154 в грудні минулого року.
Міноборони Росії назвало причину авіакатастрофи Ту-154 над Чорним морем Фото: heraldsun.com.au

"За результатами розслідування встановлено, що причиною інциденту могло бути порушення просторового орієнтування - ситуаційної обізнаності командира повітряного судна, що призвело до його помилкових дій", - повідомили агентству Інтерфакс у Міноборони.

Також експерти оборонного відомства спростували версію про перевантаження лайнера в результаті дозаправки після прибуття в Сочі. Крім того, комісія виключила версію про неправильну розсадку пасажирів або центрування вантажу, вага якого становив 152 кг та "зовнішні впливи".

Розслідуванням займалася змішана комісія, в яку входили також співробітники Міністерства транспорту, Міждержавного авіаційного комітету, Мінпромторгу і авіаційного концерну Туполєв.

Раніше Слідчий комітет Росії також спростовував дані про перевантаження Ту-154.

Нагадаємо, 25 грудня у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.

Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.

Рятувальникам поки не вдалося виявити живих в районі падіння літака Ту-154 в акваторії Сочі.

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31 05 2017 22:38
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