ПОЛІТИКА НОВИНИМіноборони Росії припиняє взаємодія з США в рамках меморандуму про запобігання інцидентів в небі над Сирією.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міноборони Росії погрожує збивати американські літаки над Сирією
У відомстві назвали дії США "воєнною агресією"
Збитий російський винищувач Фото: Twitter
Про це йдеться в заяві відомства, що надійшла в агентство РБК.
Військові заявили, що в небі над Сирією, на захід від Євфрату "літаки і безпілотники міжнародної коаліції в Сирії будуть братися на супроводі засобами ППО Росії". До таких заходів у відомстві вдаватимуться після знищення сирійського винищувача-бомбардувальник С-22.
У Міноборони додали, що бойові дії авіації США проти "законних збройних сил держави-члена ООН" є "фактично - військовою агресією по відношенню до Сирійської Арабської Республіки".
Нагадаємо, сьогодні коаліція по боротьбі з Ісламською державою, яку очолюють США, збила винищувач сирійських ВПС.
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