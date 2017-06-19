Міноборони Росії погрожує збивати американські літаки над Сирією

Міноборони Росії припиняє взаємодія з США в рамках меморандуму про запобігання інцидентів в небі над Сирією.

Про це йдеться в заяві відомства, що надійшла в агентство РБК.

Військові заявили, що в небі над Сирією, на захід від Євфрату "літаки і безпілотники міжнародної коаліції в Сирії будуть братися на супроводі засобами ППО Росії". До таких заходів у відомстві вдаватимуться після знищення сирійського винищувача-бомбардувальник С-22.

У Міноборони додали, що бойові дії авіації США проти "законних збройних сил держави-члена ООН" є "фактично - військовою агресією по відношенню до Сирійської Арабської Республіки".

Нагадаємо, сьогодні коаліція по боротьбі з Ісламською державою, яку очолюють США, збила винищувач сирійських ВПС.