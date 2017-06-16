Міноборони Росії заявило про ліквідацію лідера ІДІЛ аль-Багдаді

У Сирії, за попередніми даними, ліквідовано лідера терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакра Аль-Багдаді.

Аль-Багдаді було вбито внаслідок повітряного удару, завданого російською авіацією в травні, - заявили в міноборони Росії, повідомляє "Інтерфакс".

"Літаки Су-35 і Су-34 завдали ударів наприкінці травня в південному передмісті Ракки, де проходила нарада лідерів ІД. За інформацією, яка перевіряється за різними каналами, на нараді також був присутній лідер ІДІЛ Ібрагім Абу-Бакр аль-Багдаді, якого внаслідок удару було знищено", - відзначили російські військовики.

Аль-Багдаді (справжнє ім'я — Ібрагім Авад Ібрагім аль-Бадрі) вперше з'явився на публіці в липні 2014 року, коли з мечеті в захопленому ІД місті Мосул проголосив створення "ісламського халіфату" на Близькому Сході. Відтоді ЗМІ неодноразово публікували інформацію про його ліквідацію, але вона не підтверджувалася.

Нагадаємо, терористичне угрупування "Ісламська держава" закликала своїх прихильників до атак в США, Європі, Росії, Австралії, Іраку, Сирії, Ірані та на Філіппінах під час священного місяця Рамадан, який почався в кінці травня.