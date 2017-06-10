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Міноборони Росії заявило про звільнення 90% території Сирії від ІДІЛ

У Москві звинуватили США в "озброєнні головорізів під виглядом допомоги "сирійській опозиції
Розмір підконтрольної терористичному угрупованню "Ісламська держава" (ІДІЛ) території Сирії скоротився до менш ніж 10% після вступу в боротьбу російських ВКС.
Міноборони Росії заявило про звільнення 90% території Сирії від ІДІЛ Фото:ria.ru

Цю заяву він зробив у відповідь на слова американського журналіста Майкла Бома про те, що 90% території в Сирії і Іраку звільнені від ІДІЛ завдяки зусиллям коаліції на чолі з США.

"Загалом коаліція за три роки звільнила понад 4 млн іракців і сирійців від іділовської окупації, і 85-90% території, яку ІДІЛ контролювала в Сирії та Іраку", -  заявив представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, інформує РИА Новости. 

За словами Конашенкова, військова стратегія США "полягала в спогляданні настання "халіфату", озброєнні головорізів під виглядом допомоги "сирійської опозиції" і підрахунках кількості днів до повалення законної влади Сирії".

Конашенков зазначив, що з моменту вступу 30 вересня 2015 року російських ВКС у боротьбу з ІДІЛ "підконтрольна" халіфату "територія скоротилася до менш ніж 10%".

"Тому, якщо Майклу Бому і говорити, що США з міжнародною коаліцією "звільнили" 90% території Сирії, - то слід обов'язково додавати, що не від терористів, а разом з ними", - додав Конашенков.

Нагадаємо, бойовики ІДІЛ повідомили, що до них в полон потрапили двоє росіян, ще 28 вересня. 
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06 10 2017 11:24
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