Міноборони Росії заявило, що ракети, якою збили МН17, немає на їхньому озброєнні

У відомстві заявили, що "ракета "більш ніж ймовірно" належить армії України"

Міністерство борони Росії заявило, що ракета, якою збили малайзійський "Боїнг" над Донбасом, не перебуває на озброєнні російської армії.

"Граничним терміном експлуатації ракети, двигун від якої продемонструвала голландська комісія минулого четверга, був 2011 рік, після якого всі ракети даного типу випуску були вилучені, списані і відправлені на утилізацію", — сказали в Міноборони, повідомляє "Интерфакс".

Відомство додало, що після розпаду СРСР і розподілу військового майна в 1991 року Україна отримала у власність близько 20 дивізіонів зенітно-ракетних комплексів "Бук".

У російському Міноборони також заявили у підсумку, що "відтоді Росія не надавала Україні "жодної нової зенітної ракети", а тому "ракета "більш ніж ймовірно" належить армії України".

Нагадаємо, Boeing-777, що здійснював рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито над територією Донецької області 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які були на борту, загинули.

У травні 2018 року Міжнародна слідча група звинуватила у збитті літака російських військовослужбовців.

Президент України Петро Порошенко прокоментував висновки Міжнародної слідчої групи.

Родичі загиблих пасажирів рейсу МН17 написали відкритого листа росіянам, в якому зазначили, що попри спокусу відповісти Росії ненавистю, вони відокремлюють простих росіян від відповідальних осіб "тієї системи управління, яка призвела до атаки на MH17" і впевнені, що найголовнішим є "відновлення гуманізму і єдності людства".