Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Міноборони: Росія готується звинуватити Україну в організації терактів

Такі дії є черговою провокацією Російської Федерації проти України
Росія планує сфабрикувати чергові інформаційні приводи для дискредитації України.
Міноборони: Росія готується звинуватити Україну в організації терактів Олександр Мотузяник Фото: mediarnbo.org

Країні-агресору це необхідно для посилення антиукраїнської інформаційної кампанії та "виправдання агресивних дій в Азовсько-Чорноморському регіоні", заявив полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу Міноборони.

Російська сторона готує звинувачення України у нібито підготовці терористичних актів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим, додав він.

"Крім того, не виключається проведення Росією диверсій на власних об’єктах критичної інфраструктури, таких як ТЕС, порти, мости, підприємства, які використовують у виробництві шкідливі речовини, на транспорті, тощо з подальшим звинуваченням української сторони у причетності до їх скоєння", - заявив Мотузяник.

Також, у Міністерстві оборони України повідомили про те, що в кінці грудня 2018 року Російська Федерація продовжує нарощувати свої сили поблизу українського кордону.

 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 01 2019 15:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.