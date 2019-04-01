Міноборони: Росія готується звинуватити Україну в організації терактів
Країні-агресору це необхідно для посилення антиукраїнської інформаційної кампанії та "виправдання агресивних дій в Азовсько-Чорноморському регіоні", заявив полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу Міноборони.
Російська сторона готує звинувачення України у нібито підготовці терористичних актів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим, додав він.
"Крім того, не виключається проведення Росією диверсій на власних об’єктах критичної інфраструктури, таких як ТЕС, порти, мости, підприємства, які використовують у виробництві шкідливі речовини, на транспорті, тощо з подальшим звинуваченням української сторони у причетності до їх скоєння", - заявив Мотузяник.
Також, у Міністерстві оборони України повідомили про те, що в кінці грудня 2018 року Російська Федерація продовжує нарощувати свої сили поблизу українського кордону.
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