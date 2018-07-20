Міноборони розірвало контракт із забудовником казарм на полігоні "Широкий лан"
Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС полковник Олександр Чергінець, передає "Укрінформ".
За його словами, таке рішення було ухвалене після наради з керівництвом будкомпанії, яке повідомило, що не може виконати роботи.
"Призначено перевірку по кожному з об'єктів та за результатами яких будуть виставлені штрафні санкції", - сказав Чергінець.
Також він пообіцяв внести компанію до "чорного списку" через систематичне порушення домовленостей.
"Дії компанії "Ріст" в умовах збройної агресії РФ проти України можна розцінювати як диверсію. Компанія створила передумови, які можуть призвести до зриву строків завершення та передачі об'єктів в експлуатацію військовими частинами", - заявив представник Міноборони.
Він зазначив, що матеріали щодо цього забудовника будуть передані до правоохоронних органів.
Чергінець додав, що загалом з зазначеною будівельною компанією Міноборони уклало договори приблизно на 300 млн гривень.
Зокрема, 232 млн - це сума, яка йшла на будівництво інфраструктури в "Широкому лані"; 31 млн - це будівництво казарм поліпшеного типу в Одесі; 12 млн - це будівництво казарм в Миколаєві; 15 млн йшло на будівництво навчального центру в Бердичеві та 2 млн - на будівництво їдальні у "Десні".
Нагадаємо, в мережу потрапили фото полігону "Широкий лан" із затопленими наметами, в яких не можна спати, також на світлинах було видно, що вся територія наметового табору була у воді та багнюці.
Вйськова прокуратура Миколаївського гарнізону почала розслідування за фактом неналежних умов на полігоні "Широкий Лан" за ч. 3 ст. 425 КК України ("Недбале ставлення до військової служби").
13 березня внаслідок пожежі на полігоні "Широкий лан" один військовий загинув та ще семеро постраждали.
У Міністерстві оборони України стверджують, що притягнули до відповідальності винних у ситуації щодо полігону "Широкий лан" осіб.
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