Міноборони розірвало контракт із забудовником казарм на полігоні "Широкий лан"

У Міноборони назвали це диверсією

Міністерство оборони розірвало контракт з ТОВ "Ріст", яке було зобов'язане побудувати казарми та облаштувати інфраструктуру в навчальному центрі Збройних сил "Широкий лан", але виконувати свої зобов'язання недобросовісно.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС полковник Олександр Чергінець, передає "Укрінформ".

За його словами, таке рішення було ухвалене після наради з керівництвом будкомпанії, яке повідомило, що не може виконати роботи.

"Призначено перевірку по кожному з об'єктів та за результатами яких будуть виставлені штрафні санкції", - сказав Чергінець.

Також він пообіцяв внести компанію до "чорного списку" через систематичне порушення домовленостей.

"Дії компанії "Ріст" в умовах збройної агресії РФ проти України можна розцінювати як диверсію. Компанія створила передумови, які можуть призвести до зриву строків завершення та передачі об'єктів в експлуатацію військовими частинами", - заявив представник Міноборони.

Він зазначив, що матеріали щодо цього забудовника будуть передані до правоохоронних органів.

Чергінець додав, що загалом з зазначеною будівельною компанією Міноборони уклало договори приблизно на 300 млн гривень.

Зокрема, 232 млн - це сума, яка йшла на будівництво інфраструктури в "Широкому лані"; 31 млн - це будівництво казарм поліпшеного типу в Одесі; 12 млн - це будівництво казарм в Миколаєві; 15 млн йшло на будівництво навчального центру в Бердичеві та 2 млн - на будівництво їдальні у "Десні".

Нагадаємо, в мережу потрапили фото полігону "Широкий лан" із затопленими наметами, в яких не можна спати, також на світлинах було видно, що вся територія наметового табору була у воді та багнюці.

Вйськова прокуратура Миколаївського гарнізону почала розслідування за фактом неналежних умов на полігоні "Широкий Лан" за ч. 3 ст. 425 КК України ("Недбале ставлення до військової служби").

13 березня внаслідок пожежі на полігоні "Широкий лан" один військовий загинув та ще семеро постраждали.

У Міністерстві оборони України стверджують, що притягнули до відповідальності винних у ситуації щодо полігону "Широкий лан" осіб.