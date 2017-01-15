У Міноборони пояснили, як проходитиме інспекція російських військових частин
Він підтвердив, що Україна планує провести інспекцію на території Росії з 16 по 19 січня відповідно до Віденського документу від 2011 року, зокрема пункту 9 про заходи зі зміцнення довіри і безпеки, - повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.
"До складу інспекційної групи, як планується, ввійдуть 2 представники від України, 1 представник від Канади і 1 від Королівства Данії. Інспектуванню підлягатиме територія зазначеного району в Ростовській області Росії, який безпосередньо прилягає до державного кордону України", - сказав Мотузяник.
В рамках заходів інспектування планується, зокрема, отримання інформації від командирів російських підрозділів, вертолітний обліт та сухопутна перевірка зазначеного району.
"Як планується, за підсумками цього інспекційного заходу буде підготовлений офіційний звіт, і про його результати повідомлять держав-учасниць ОБСЄ", - додав речник Міноборони з питань АТО.
Нагадаємо, українські інспектори проведуть перевірку військових формувань частин російської армії, що дислокуються на території Ростовської області.
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