У Міноборони пояснили, як проходитиме інспекція російських військових частин

В рамках заходів інспектування планується отримання інформації від командирів російських підрозділів, вертолітний обліт та сухопутна перевірка зазначеного району

Метою інспекції військових частин у Ростовській області Росії є перевірка наявності або відсутності військової діяльності, яка повинна підлягали попередньому повідомленню.

Він підтвердив, що Україна планує провести інспекцію на території Росії з 16 по 19 січня відповідно до Віденського документу від 2011 року, зокрема пункту 9 про заходи зі зміцнення довіри і безпеки, - повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"До складу інспекційної групи, як планується, ввійдуть 2 представники від України, 1 представник від Канади і 1 від Королівства Данії. Інспектуванню підлягатиме територія зазначеного району в Ростовській області Росії, який безпосередньо прилягає до державного кордону України", - сказав Мотузяник.

В рамках заходів інспектування планується, зокрема, отримання інформації від командирів російських підрозділів, вертолітний обліт та сухопутна перевірка зазначеного району.

"Як планується, за підсумками цього інспекційного заходу буде підготовлений офіційний звіт, і про його результати повідомлять держав-учасниць ОБСЄ", - додав речник Міноборони з питань АТО.

Нагадаємо, українські інспектори проведуть перевірку військових формувань частин російської армії, що дислокуються на території Ростовської області.