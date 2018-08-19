CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство оборони повідомило, що ніхто не постраждав унаслідок в'їзду однієї з бойових машин у стіну будівлі в Києві під час репетиції військового параду до Дня незалежності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міноборони розслідує обставини ДТП за участі "Бука" під час репетиції параду
Військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte
Фото: Громадське
"18 серпня, близько 21.30 у Києві, одна із бойових машин, яка рухалася в колоні військової техніки, виконуючи поворот, здійснила зіткнення з будівлею по вул. Ярославській. Постраждалих внаслідок зіткнення немає, є незначні пошкодження фасаду будівлі", — йдеться у повідомленні на сайті відомства.
Також повідомляється, що наразі триває службове розслідування задля з’ясування обставин події.
Ввечері 18 серпня у Києві зенітна установка "Бук", яка брала участь у репетиції військового параду до Дня незалежності, врізалася в будівлю бізнес-центру.
Військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 08 2018 14:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими