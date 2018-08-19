Міноборони розслідує обставини ДТП за участі "Бука" під час репетиції параду Військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte

Міністерство оборони повідомило, що ніхто не постраждав унаслідок в'їзду однієї з бойових машин у стіну будівлі в Києві під час репетиції військового параду до Дня незалежності.

Фото: Громадське

"18 серпня, близько 21.30 у Києві, одна із бойових машин, яка рухалася в колоні військової техніки, виконуючи поворот, здійснила зіткнення з будівлею по вул. Ярославській. Постраждалих внаслідок зіткнення немає, є незначні пошкодження фасаду будівлі", — йдеться у повідомленні на сайті відомства. Також повідомляється, що наразі триває службове розслідування задля з’ясування обставин події. Ввечері 18 серпня у Києві зенітна установка "Бук", яка брала участь у репетиції військового параду до Дня незалежності, врізалася в будівлю бізнес-центру. Військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58.

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