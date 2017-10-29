Міноборони стверджує, що рейдерський напад на військову частину в Одесі був, – ВІДЕО

Південний територіальний юридичний відділ Міністерства оборони України готує позов до суду з приводу вчиненого сьогодні захоплення території військової частини А-3571 (військового "Шкільного аеродрому").

Також позов стосуватиметься незаконного демонтажу бетонного паркана військового об'єкта та вирубування дерев. Таку заяву оприлюднив начальник Південного територіального юридичного відділу Міністерства оборони України Юрій Добров, пише "Укрінформ".

"Група невстановлених осіб за допомогою будівельної техніки демонтувала бетонний паркан і встановила металевий. Була викликана поліція, прибули посадові особи Військової прокуратури та Одеського гарнізону. На питання до забудовників, на підставі чого вони вчиняють неправомірні дії, а саме змінюють кордон військового містечка, нам відповіли, що мають відповідні дозволи. Проте документів не пред'явили, рекомендували звернутися із запитом", – зазначив Добров.

За словами військового юриста, "Міністерство оборони зараз вивчає ситуацію з приводу незаконного захоплення території аеродрому. Після отримання документів буде подано позов до суду. Оскільки вчинено не тільки зміну кордонів військового містечка, а й незаконну вирубку дерев, які заважали встановлювати паркан".

Раніше радник голови Нацполіції Одещини Руслан Форостяк у прямому ефірі телеканалу 112.ua спростував спробу рейдерського захоплення військової частини під Одесою.

Нагадаємо, як повідомив керівник прес-служби командування Повітряних Сил ЗСУ Роман Юрчило, вранці 29 жовтня близько 40 осіб у балаклавах, що позиціонували себе як представники торговельно-розважального підприємства "Сіті-центр", частково демонтували огорожу військової частини А-3571 і самовільно вивезли військове майно в невідомому напрямку. На місце події прибули представники Військової прокуратури Південного регіону України та Військової служби правопорядку, які з'ясували, що рейдерська група не мала жодних документів чи підстав на захоплення майна чи території військової частини Повітряних Сил ЗСУ.