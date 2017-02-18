Міноборони та "Укрзалізниця" розроблять нові вагони для вартових

"Укрзалізниця" та Міністерство оборони України планують створити нові умови для перевезення особового складу, варти та техніки.

На цей час вирішено створити робочу групу за участю військових, перевізника, проектно-конструкторських підрозділів, вагонобудівних підприємств, долучити волонтерські організації та можливих спонсорів, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Робоча група працюватиме у двох напрямках: відбір кращих проектів та підготовка нормативно-технічної документації для створення належних та безпечних умов перевезень техніки, особового складу та варти", - йдеться у повідомленні.

За словами залізничників, необхідно розробити нові нормативи, за якими будуть створені вагони для перевезення вартових, що відповідатимуть сучасним вимогам, а в майбутньому – стандартам Європейського Союзу та Північноатлантичного Союзу НАТО.

Також у Департаменті вагонного господарства ПАТ "Укрзалізниця" зазначили, що необхідне "чітке замовлення з боку військових".

Нагадаємо, що через дії сторонніх осіб регіональній філії "Донецька залізниця" завдані збитки від блокування руху поїздів на 53,5 млн гривень.