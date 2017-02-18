Міноборони та "Укрзалізниця" розроблять нові вагони для вартових
На цей час вирішено створити робочу групу за участю військових, перевізника, проектно-конструкторських підрозділів, вагонобудівних підприємств, долучити волонтерські організації та можливих спонсорів, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
"Робоча група працюватиме у двох напрямках: відбір кращих проектів та підготовка нормативно-технічної документації для створення належних та безпечних умов перевезень техніки, особового складу та варти", - йдеться у повідомленні.
За словами залізничників, необхідно розробити нові нормативи, за якими будуть створені вагони для перевезення вартових, що відповідатимуть сучасним вимогам, а в майбутньому – стандартам Європейського Союзу та Північноатлантичного Союзу НАТО.
Також у Департаменті вагонного господарства ПАТ "Укрзалізниця" зазначили, що необхідне "чітке замовлення з боку військових".
Нагадаємо, що через дії сторонніх осіб регіональній філії "Донецька залізниця" завдані збитки від блокування руху поїздів на 53,5 млн гривень.
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