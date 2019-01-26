Міноборони: У Чорному морі є близько 50 бойових кораблів РФ
"Серед них - 17 ракетних кораблів, в тому числі 6 носіїв крилатих ракет морського базування "Калібр". Крім того, в складі підрозділів Берегової охорони прикордонних управлінь Прикордонної служби ФСБ РФ перебуває до 90 прикордонних сторожових кораблів (катерів)", - повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у відповідь на інформаційний запит "УНН".
За інформацією військової розвідки, ці сили базуються як в окупованому Криму на території Кримської військово-морської бази в місті Севастополь, так і на Новоросійській військово-морській базі - місто Новоросійськ, Краснодарський край РФ.
ОКР "Калібр" - російські крилаті ракети, тактико-технічних характеристик яких у відкритому доступі немає, відзначає агентство.
Також, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс і Грузія стурбовані нарощуванням Росією військового потенціалу в регіоні Чорного моря.
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