Міноборони вирішило регулярно проводити ракетні стрільби над Чорним морем

Навчальні повітряні ракетні стрільби на півдні України і над Чорним морем будуть регулярними.

"Реакція Москви була прогнозованою, але занадто різкою на мою думку", - повідомив міністр оборони Степан Полторак в інтерв'ю "5 каналу", інформують "Українські новини".

Полторак заявив, що Міноборони було готове до ракетного удару Росії по українським пусковим установкам в Херсонській області.

У той же час він зазначив, що навчання пройшли успішно, і Міноборони має намір зробити їх регулярними.

"Я оцінюю ці навчання як дуже вдалі і дуже потрібні. Ми ні в кого питати не збираємося, які навчання проводити нам на нашій території. Вони будуть регулярними настільки, наскільки нам потрібно буде їх проводити. Ми їх будемо проводити", - заявив Полторак.

За його словами, практично жодної позаштатної ситуації під час навчань не відбулося.

Нагадаємо, у листопаді Збройні сили України розпочали військові навчання із випробуванням зенітних ракет середньої дальності у Херсонській області біля адміністративного кордону з Кримом.

У свою чергу, Міноборони Росії розмістило повідомлення про те, що українські ракети можуть бути знищені під час навчань ЗСУ.

Відзначимо, Президент Петро Порошенко основним завданням для Збройних сил України на наступний рік визначив подальше підвищення боєготовності задля захисту Батьківщини.