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Міноборони виступає за збільшення фінансування безпеки складів

Додаткова потреба на дану програму в 2018 році становить 100 млн гривень
Міністерство оборони виступає за збільшення фінансування утилізації боєприпасів і забезпечення безпеки арсеналів на 13%, або 100 млн гривень до 434,2 млн гривень у проекті державного бюджету на 2018 рік.
Міноборони виступає за збільшення фінансування безпеки складів Фото: firtka.if

Проектом держбюджету на 2018 рік (законопроект №7000 від 15 вересня) пропонується виділити Міноборони 334 219,1 тис. uривень (309,5 млн гривень - загальний фонд, 24,7 млн ​​гривень - спеціальний фонд) на бюджетну програму "Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних сил України", - йдеться у відповіді Міноборони на запит Українських Новин.

У той же час у відповіді на запит міністерство повідомило, що додаткова потреба на дану програму в 2018 році становить 100 млн гривень.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.

На гасіння пожежі від військової частини залучили 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Додамо, що за час ліквідації наслідків пожежі в Калинівці дві людини зазнали травм, загиблих немає.

Генпрокурор звинуватив міністра фінансів Олександра Данилюка в несвоєчасному виділенні коштів на посилення охорони арсеналу Міноборони у Вінницькій області.

Пізніше Мінфін заявив про відсутність запитів на збільшення фінансування баз і складів армії.

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04 10 2017 08:58
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