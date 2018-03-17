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Міноборони замість димової суміші закупило речовину для обкурювання дерев

Сума закупів у ТОВ Фірма Альфа ЛТД в 2015-2017 роках склала більше 72 мільйонів гривень
Військова прокуратура Криворізького гарнізону виявила, що Міністерство оборони закупило замість димової суміші ДС-56 для бойових дій іншу речовину, яку використовують для обкурювання дерев, для гри в страйкбол та у зйомках фільмів.
Міноборони замість димової суміші закупило речовину для обкурювання дерев Фото: vestivrn.ru

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону України.

Сума закупів у ТОВ Фірма Альфа ЛТД в 2015-2017 роках склала більше 72 мільйонів гривень.

Розслідування виявило, що закуплена димова суміш не є димовою сумішшю марки ДС-56, яка знаходиться на озброєнні у ЗСУ. Вона не забезпечує належного маскувального ефекту, бо розсіюється менш ніж за 30 хвилин, тому її не можна використовувати під час бойових дій на Донбасі.

"За своїми технічними характеристиками закуплена суміш виготовляється для обкурювання дерев, імітації бойових дій при грі в страйкбол, у якості димової завіси під час кінематографічних зйомок тощо", - сказано у повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України - недбале ставлення до військової служби, карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. Триває досудове розслідування.

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17 03 2018 17:23
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