CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство оборони стверджує, що не занижує бойові втрати у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міноборони заявляє, що не занижує кількість смертей військових на Донбасі
У відомстві підкреслили, що інформують громадськість щодня під час інформаційних заходів
Фото: Міноборони України
"Оборонне відомство жодним чином не занижує реальні бойові втрати та щодня інформує про це громадськість та представників ЗМІ під час інформаційних заходів", - повідомляє прес-служба відомства.
У Міноборони наголосили, що найбільше цінують життя та здоров’я кожного військовослужбовця, і завжди "відкриті для суспільства та конструктивного діалогу".
Нагадаємо, що за минулу добу на Донбасі було поранено двох українських військових.
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28 08 2018 13:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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