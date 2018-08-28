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Міноборони заявляє, що не занижує кількість смертей військових на Донбасі

У відомстві підкреслили, що інформують громадськість щодня під час інформаційних заходів
Міністерство оборони стверджує, що не занижує бойові втрати у районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.
Міноборони заявляє, що не занижує кількість смертей військових на Донбасі Фото: Міноборони України

"Оборонне відомство жодним чином не занижує реальні бойові втрати та щодня інформує про це громадськість та представників ЗМІ під час інформаційних заходів", - повідомляє прес-служба відомства.

У Міноборони наголосили, що найбільше цінують життя та здоров’я кожного військовослужбовця, і завжди "відкриті для суспільства та конструктивного діалогу".

Нагадаємо, що за минулу добу на Донбасі було поранено двох українських військових.

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28 08 2018 13:37
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