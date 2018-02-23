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Міноборони: заяви Матіоса про кількість самогубців в армії неправдиві

У Міноборони запевняють, що кількість самогубств на такому ж рівні як і минулого року і немає тенденції до зростання
Заяви військової прокуратури по 2-3 випадки суїцидів серед військових є неправдивими.
Міноборони: заяви Матіоса про кількість самогубців в армії неправдиві Фото: google.com

"Ці заяви високопосадовців, які не працюють безпосередньо з особовим складом, це піар і маніпуляція", - заявив начальник управління морально-психологічного забезпечення Міноборони генерал-майор Олег Гуньковський на прес-конференції, присвяченій питанням психологічної реабілітації військових у Міністерстві оборони, інформує Громадське.

Щодо інших випадків та злочинів пов’язаних із військовими, у  Міноборони кажуть про тенденції до зменшення таких випадків.

"Станом на лютий 2018 року, порівняно з минулим 2017 роком, кількість злочинів і подій зменшилась на 41 %. Удвічі менше злочинів, пов’язаних із ухиленням від служби, на майже 30% менше випадків, пов’язаних з використанням зброї, на 16% менше випадків із вживанням наркотичних засобів", - додав Гуньковський .

Він також розповів, що кількість самогубств на такому ж рівні як і минулого року і немає тенденції до зростання.

"Звідки взяті цифри від військового прокурора я не знаю, може це вигадки. Я не можу назвати цифру, бо це інформація, яка відноситься до таємної", - наголосив Гуньковський.

На прес-конференції журналісти вимагають назвати цифри, кількість самогубств. Військові наполягають, що це обмежена інформація для внутрішнього користування.

Нагадаємо, в січні 2018 року в ЗСУ через небойові причини загинули 22 військовослужбовці. З них 11, а це половина, вчинили самогубства. Міноборони України не бажає розкривати статистику, посилаючись на обмежений доступ до цієї інформації

 
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23 02 2018 15:50
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