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У Міноборони заявили про готовність українських військових до "хлібного перемир'я"

У разі загрози життю, бійці відкриватимуть вогонь
Сили антитерористичної операції готові до припинення вогню з 24 червня.
У Міноборони заявили про готовність українських військових до "хлібного перемир Олександр Мотузяник Фото: mediarnbo.org

Спікер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що сили антитерористичної операції готові до припинення вогню з 24 червня.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми готові до режиму перемир'я. Ми його будемо дотримуватися. Однак ми будемо адекватно реагувати на дії противника", - сказав Мотузяник у п'ятницю.

При цьому він особливо зазначив, що Україна завжди виконує Мінські угоди, зокрема, кожна домовленість про припинення вогню в зоні АТО українськими військовими дотримувалася неухильно.

"Ми відкриваємо вогонь лише в разі реальної загрози життю наших військових на Донбасі", - підсумував спікер Міноборони.

Раніше повідомлялося, що 21 червня Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі підтримала дотримання режиму тиші на час збирання врожаю, починаючи з 24 червня. Так зване "хлібне перемир'я" має тривати в період збору врожаю з 00.00 24 червня по 31 серпня.

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23 06 2017 22:07
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