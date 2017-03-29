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Мінохорони здоров'я знову шукає головного лікаря для Охматдиту

Документи приймаються до 27 квітня 2017 року
Сьогодні Міністерство охорони здоров'я оголосило повторний відкритий відбір на заміщення вакантної посади головного лікаря національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит.
Мінохорони здоров Фото: likar.info

Документи приймаються до 27 квітня 2017 року, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Від кандидата вимагається наявність повної вищої освіти в сфері охорони здоров'я (крім спеціальності фармація), наявність стажу роботи на керівних посадах не менше п'яти років, вільне володіння українською мовою і бажане знання англійської мови.

Нагадаємо, конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду головного лікаря дитячої лікарні "Охматдит" у понеділок, 20 березня, провела відкритий відбір претендентів на цю посаду.

10 березня конкурсна комісія МОЗ розглянула надані кандидатами документи і прийняла рішення допустити до участі в наступному етапі конкурсу чотирьох кандидатів: Дмитра Вернигору, Олега Залату, Тетяну Іванову та Раїсу Мостовенко.

20 березня, кандидати представили своє бачення розвитку дитячої лікарні "Охматдит". На перший етап конкурсу на посаду головного лікаря дитячої лікарні "Охматдит" було подано 9 заявок.

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29 03 2017 19:19
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