Мінохорониздоров'я: безпечної дози алкоголю не існує

Міністерство охорони здоров'я України наголошує, що безпечної дози алкоголю не існує.

"Наприклад, що більше спиртних напоїв ви вживаєте, то вищим стає ризик раку", - повідомляють на сайті МОЗ.

"Інформація про те, що нібито експерти МОЗ заявляють, що вином і пивом не можна отруїтися, і називають "безпечні норми" вживання алкоголю, не відповідає дійсності. Українські ЗМІ, які поширили це повідомлення, посилаються на російський Телеграм-канал - очевидно, йдеться про російське Міністерство охорони здоров'я. Просимо представників медіа бути уважними, перевіряти інформацію і не поширювати фейки", - зауважили у відомстві.

Нагадаємо, що у березні 2018 року Верховна Рада надала органам місцевого самоврядування спеціальні повноваження встановлювати обмеження або заборону на продаж суб'єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столових вин в певний час доби.