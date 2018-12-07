Міномет "Молот" вибухнув внаслідок подвійного заряджання
"Під час проведення слідчого експерименту було з’ясовано, що трагічний випадок стався внаслідок подвійного заряджання міномету під час проведення стрільб. При цьому встановлено, що вся зброя і боєприпаси були в технічно справному стані на час проведення стрільб", - заявив заступник міністра оборони Ігор Павловський на засіданні комітету з нацбезпеки і оборони, інформує Громадське.
За його словами, слідчі проведи експеримент із чотирма мінометами. Результати експерименту були передані до Інституту судових експертиз, аби "остаточно визначити причину".
На засіданні комітету мали прийти представники Генерального штабу ЗСУ і військовий прокурор Анатолій Матіос, але вони не з’явилися.
"Я сподіваюся, що верховний головнокомандувач прийме дисциплінарні міри щодо цих осіб", - сказав голова комітету Сергій Пашинський.
Нагадаємо, вранці 6 липня під час військових навчань на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні стався вибух міномета. Загинули троє військовослужбовців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади і базується в Ужгороді. Дев'ятеро бійців дістали поранення. Троє з поранених були у важкому стані. 10 липня їх перевели до львівської лікарні. Зараз медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.
Президент Петро Порошенко на час слідства заборонив використовувати міномети "Молот".
11 липня військові почали слідчий експеримент з мінометами "Молот", щоб установити причину розриву міномета. Журналістів не допустили до слідчого експерименту з міркувань безпеки. На території полігону перебували тільки слідчі, експерти науково-дослідного Інститу судових експертиз та спеціалісти Міністерства оборони.
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