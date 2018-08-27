CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВчора ввечері внаслідок обстрілу з боку бойовиків з 120-мм мінометів було пошкоджено житловий будинок у Кряківці Новоайдарського району на Луганщині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінометний обстріл пошкодив будинок на Луганщині
Бойовики також відкривали вогонь у напрямку Кримського Новоайдарського району з 122-мм гармат, 120-мм і 82-мм мінометів, БМП, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Фото: facebook.com/odalug
"Крім того, протягом минулої доби російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню вздовж лінії розмежування", - повідомила прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
По укріпленнях наших захисників поблизу Новотошківського та Троїцького Попаснянського району застосовувались 82-мм міномети, протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
Додамо, минулої доби бойовики 23 рази порушили режим тиші - двоє українських військових поранені, ще двоє - отримали бойові травми. Вночі поточної доби окупанти двічі обстріляли позиції ОС.
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