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Мінометний обстріл пошкодив будинок на Луганщині

Бойовики також відкривали вогонь у напрямку Кримського Новоайдарського району з 122-мм гармат, 120-мм і 82-мм мінометів, БМП, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Вчора ввечері внаслідок обстрілу з боку бойовиків з 120-мм мінометів було пошкоджено житловий будинок у Кряківці Новоайдарського району на Луганщині.
Мінометний обстріл пошкодив будинок на Луганщині Фото: facebook.com/odalug

"Крім того, протягом минулої доби російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню вздовж лінії розмежування", - повідомила прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

По укріпленнях наших захисників поблизу Новотошківського та Троїцького Попаснянського району застосовувались 82-мм міномети, протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Додамо, минулої доби бойовики 23 рази порушили режим тиші - двоє українських військових поранені, ще двоє - отримали бойові травми. Вночі поточної доби окупанти двічі обстріляли позиції ОС.

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27 08 2018 10:20
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