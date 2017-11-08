Міноборони уклали понад сто контрактів на 4,5 млрд грн у рамках оборонного замовлення

Зокрема, закуплено близько 300 нових і модернізованих зразків озброєння та військової техніки

Міністерство оборони України в 2017 році в рамках оборонного замовлення уклало понад 100 контрактів на загальну суму 4,5 млрд гривень.

"З метою реалізації державного оборонного замовлення на 2017 рік та річного плану закупівель Міністерством оборони України було укладено 107 контрактів на загальну суму близько 4,5 млрд гривень", - повідомив речник Міноборони Максим Праута, інформує "РБК-Україна".

Так, у цьому році для потреб ЗСУ закуплено близько 300 нових і модернізованих зразків озброєння та військової техніки. З початку року особовому складу видано 17 тис. комплектів бронежилетів, 16 тис. кевларових шоломів, 220 тис. пар взуття та 23,5 тис. спальних мішків.