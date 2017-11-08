CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство оборони України в 2017 році в рамках оборонного замовлення уклало понад 100 контрактів на загальну суму 4,5 млрд гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міноборони уклали понад сто контрактів на 4,5 млрд грн у рамках оборонного замовлення
Зокрема, закуплено близько 300 нових і модернізованих зразків озброєння та військової техніки
Фото: AFP
"З метою реалізації державного оборонного замовлення на 2017 рік та річного плану закупівель Міністерством оборони України було укладено 107 контрактів на загальну суму близько 4,5 млрд гривень", - повідомив речник Міноборони Максим Праута, інформує "РБК-Україна".
Так, у цьому році для потреб ЗСУ закуплено близько 300 нових і модернізованих зразків озброєння та військової техніки. З початку року особовому складу видано 17 тис. комплектів бронежилетів, 16 тис. кевларових шоломів, 220 тис. пар взуття та 23,5 тис. спальних мішків.
Нагадаємо, що Україна в 2016 році знову увійшла в топ-50 у світі за видатками на оборону.
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11 08 2017 12:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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