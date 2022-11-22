Міносвіти анонсувало формат тестування ЗНО-2023
Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
"ЗНО було і буде механізмом прозорого вступу до закладів вищої освіти. Однак в умовах воєнного стану існують перешкоди щодо його організації та проведення, а також неможливо охопити тестуванням потенційних вступників до українських ЗВО, які тимчасово перебувають за кордоном. Безпекова складова та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі", – пояснює він.
На відміну від НМТ-2022, у тестуванні будуть обов'язковий та додатковий блоки.
Обов’язковий блок складатиметься з:
- української мови;
- математики;
- історії України;
- іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).
На розв'язання завдань з української мови та математики абітурієнти матимуть 90 хвилин. А після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.
Окремо проведуть НМТ з фізики, хімії та біології. Він триватиме 75 хвилин.Результатами цього іспиту можна буде замінити бали з історії України або іноземної мови.
Реєстрацію на НМТ-2023 планують розпочати у квітні, а проводити тестування будуть у червні – липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій.
Завдання складатимуться з тестів за останні три роки (НМТ-2022 та ЗНО 2020-2021 років), а також частки нових тестів. Проте НМТ-2023 як формат проведення ще має затвердити уряд.
Раніше повідомлялось, що Євросоюз виділив 14 млн євро на освіту в Україні.
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