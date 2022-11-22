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Міносвіти анонсувало формат тестування ЗНО-2023

З міркувань безпеки та через складності логістики проведення ЗНО Міністерство освіти і науки України як альтернативу розглядає проведення у 2023 році удосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ).
Міносвіти анонсувало формат тестування ЗНО-2023 Фото:Укрінформ

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"ЗНО було і буде механізмом прозорого вступу до закладів вищої освіти. Однак в умовах воєнного стану існують перешкоди щодо його організації та проведення, а також неможливо охопити тестуванням потенційних вступників до українських ЗВО, які тимчасово перебувають за кордоном.   Безпекова складова та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі", – пояснює він.

На відміну від НМТ-2022, у тестуванні будуть обов'язковий та додатковий блоки. 

Обов’язковий блок складатиметься з:

  • української мови; 
  • математики; 
  • історії України; 
  • іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови). 

На розв'язання завдань з української мови та математики абітурієнти матимуть 90 хвилин.  А після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови. 

Окремо проведуть НМТ з фізики, хімії та біології. Він триватиме 75 хвилин.Результатами цього іспиту можна буде замінити бали з історії України або іноземної мови.

Реєстрацію на НМТ-2023 планують розпочати у квітні, а проводити тестування будуть у червні – липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій.

Завдання складатимуться з тестів за останні три роки (НМТ-2022 та ЗНО 2020-2021 років), а також частки нових тестів. Проте НМТ-2023 як формат проведення ще має затвердити уряд.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз виділив 14 млн євро на освіту в Україні.

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22 11 2022 17:49
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